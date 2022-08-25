Жительница Хабаровска просила у старушек стакан воды и выносила из квартиры их сбережения
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Полиция Хабаровска выяснила, что недавно освободившаяся из колонии 36-летняя хабаровчанка причастна к серии краж денег у пенсионеров.
Женщина искала по городу одиноких пенсионерок, которые возвращались с покупками из магазинов. Она предлагала ничего не подозревающим старикам помощь: донести пакеты до квартиры. Попав в квартиру, злоумышленница снова и снова проигрывала одну и ту же сцену – жаловалась на жажду и просила стакан воды. Пока гостеприимные старушки возились на кухне, женщина искала сбережения потерпевших и похищала их.
Женщина успела обокрасть семерых старушек в разных районах города. Предварительную сумму ущерба оценили в 30 тысяч рублей.
- В 2020 году злоумышленница уже была осуждена за совершение аналогичным способом десяти краж, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На женщину возбудили уголовные дела по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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