Повторно пьяный за рулем: в Магаданской области водитель «под градусом» устроил ДТП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

27 августа на 26 километре трассы Солнечный - Ола полиция задержала 53-летнего мужчину, который устроил ДТП. Стойкий перегар от виновника аварии позволил правоохранителям быстро установить причину дорожного происшествия. Водитель «Тойоты Ист» отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, что только подтвердило подозрение автоинспекторов.

- В ходе проверки оказалось, что в конце прошлого года он также ездил пьяным. Тогда он обошелся административкой, но теперь на него завели уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

За управление в пьяном виде с учетом действия предыдущего административного наказания водителю грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас с него взяли подписку о невыезде.

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