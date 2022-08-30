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Происшествия29 августа 2022 22:58

«Заработала» 21 миллион: предприимчивый бухгалтер обокрала работодателя в Магадане

49-летняя женщина работала главным бухгалтером в большой торговой сети в областном центре. Она устроилась в компанию в сентябре 2008 года. За четыре года работы женщина вошла в доверие работодателя, что позволило ей в дальнейшем получить весомую прибавку.
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд назначил наказание бухгалтеру из Магадана, присвоившей 21 миллион рублей

Суд назначил наказание бухгалтеру из Магадана, присвоившей 21 миллион рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

49-летняя женщина работала главным бухгалтером в большой торговой сети в областном центре. Она устроилась в компанию в сентябре 2008 года. За четыре года работы женщина вошла в доверие работодателя, что позволило ей в дальнейшем получить весомую прибавку к официальному доходу.

- С 2012 по 2018 год она намеренно завышала суммы положенных ей выплат, когда заполняла реестры зарплаты. Кроме того, на свой счет она переводила деньги компании, которые предназначались для расчетов с поставщиками. Женщина также присвоила больше 300 тысяч рублей, которые получила от арендатора торгового помещения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В общей сложности бухгалтер украла 21,5 миллиона рублей. За мошенничество и присвоение большой суммы ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Также ей запретили заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок.

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