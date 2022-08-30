Россельхознадзор обнаружил карантинных жуков в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

На проверку в лабораторию Россельхознадзора поступили образцы круглых лесоматериалов хвойных пород деревьев, которые были заготовлены в Николаевском районе Хабаровского края. Оказалось, что партии лиственницы объемом 3,9 тысячи и ели/пихты объемом 14,6 тысячи кубических метров были заражены черными еловыми усачами. Специалисты лаборатории обнаружили как личинки, так и взрослых особей вредителей.

- Изучение древесины - обязательная процедура перед отправкой ее в другие регионы страны. Черные еловые усачи входят в список карантинных насекомых в России, поэтому зараженную партию нельзя перевозить, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Личинки жуков-усачей могут разрушать даже самую плотную древесину. Пострадать могут не только живые растения, но и деревянные постройки. Жуки способны ослабить несущие конструкции домов, что создаст угрозу жизни людей. Информация о найденных карантинных насекомых была передана в Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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