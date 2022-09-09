Доступная рыба появилась в хабаровских магазинах

Доступная рыба появилась в Хабаровске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Акция «Доступная рыба» стартовала в Хабаровске. На прилавках магазинов появилась продукция по фиксированной цене. Поставщики - 40 рыбодобывающих предприятий Хабаровского края. Улов в этом году уже достиг 800 тонн из разрешенных 4,5 тысячи тонн.

Сети розничной торговли продают горбушу и голец по цене не выше 148 рублей за килограмм. Об этом продавцы договорились с рыбопромышленниками в рамках акции «Доступная рыба». Хотя цена в этом году выше, чем в прошлом, в магазинах приобрести продукцию можно гораздо дешевле, чем на стихийных рынках.

Напомним, что проект «Доступная рыба» действует в регионе уже несколько лет. Благодаря ему жители края могут по выгодным ценам купить горбушу, навагу, корюшку, кету, гольца, сельдь, камбалу, минтай, частиковые виды рыб и консервы.

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