Второй именной батальон «Максим Пассар» появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о создании второго именного батальона «Максим Пассар» на ВЭФ-2022. В него смогут вступить жители региона, желающие пойти на службу по контракту. Подразделение названо в честь героя СССР. Его начнут формировать с 12 сентября.

Название «Максим Пассар» предложили ветераны, а власти его одобрили. Контрактникам, вступившим в батальон, положена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей и другие меры соцподдержки. Их дети смогут без очереди пойти в детсад, школу, лицей или колледж, поступить в вузы. Семьи военных будут находиться под краевой опекой. За служащими будут сохранены места на основной работе.

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