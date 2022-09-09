Мэр Хабаровска принял участие в тест-драйве нового троллейбуса из Уфы

Мэр Хабаровска протестировал новый троллейбус из Уфы Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

8 сентября глава города вместе с хабаровчанами прокатился в новом троллейбусе, который прибыл в краевую столицу из Уфы на тест-драйв. Машина с автономным ходом - диковинка на улицах Хабаровска. Такой транспорт может без подзарядки проехать до 40 километров, что позволяет выпускать его по маршрутам, не оборудованным контактной сетью.

- Вместе с хабаровчанами проехал в троллейбусе, который Уфимский трамвайно-троллейбусный завод прислал в Хабаровск для тест-драйва. В нем есть кондиционер, печка, зарядные устройства для смартфонов, камеры наблюдения, - сказал Сергей Кравчук.

Первые пассажиры уже оценили преимущества нового троллейбуса. В администрации города напомнили, что жители могут повлиять на решение о закупке такой техники, написав свой отзыв или предложение в чат-бот @khv27_official_bot.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.