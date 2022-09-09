10 тысяч арендных квартир по сниженной цене за съем построят на Дальнем Востоке Фото: kremlin.ru

На Дальнем Востоке появятся арендные квартиры по сниженной цене за съем. Они будут предназначены для молодых специалистов. Об этом заявил президент России Владимир путин на ВЭФ-2022.

- Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, приезжающих в ДФО, либо заканчивающих здесь вузы. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка будет гораздо ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов, - сказал Владимир Путин.

В Хабаровском крае уже действует ряд мер соцподдержки. В частности, они направлены на привлечение в регион медиков и педагогов. При трудоустройстве они единовременно получают восемь окладов, первые три года работы им назначается повышающий коэффициент в размере 35%. Допкомпенсации и выплаты положены педагогам, живущим в селах и поселках. Для учителей из труднодоступных населенных пунктов предназначен сберегательный капитал из бюджета края. Те же меры поддержки положены и медикам.

Отдельно по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» врачам положены выплаты в размере 0,5-2 миллионов рублей. Программа для учителей называется «Земский учитель», по которой педагогам также выплачивается два миллиона рублей. В 2022 году были расширены условия «Дальневосточной ипотеки». Теперь медики и учителя могут оформить льготный кредит независимо от возраста.

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