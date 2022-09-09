Михаил Дегтярев принял участие в тест-драйве нового троллейбуса в Хабаровске Фото: Антон Шевченко

Михаил Дегтярев оценил работу нового троллейбуса «Горожанин» с автономным ходом от Уфимского завода. Эта машина будет курсировать по маршруту №1 «Комсомольская площадь - Аэропорт» ближайшие два месяца. Презентацию техники провел гендиректор предприятия-производителя Денис Рассадников.

- За два месяца мы испытаем «Горожанина», оценим его соответствие техническим характеристикам, посмотрим на его эффективность в нашем климате. Если троллейбус понравится хабаровчанам, и его приобретение будет экономически выгодным, мы поднимем вопрос о дальнейшем сотрудничестве с изготовителем, - сказал Михаил Дегтярев.

«Горожанин» не зависит от контактной сети. Он может проехать до 20-40 километров в автономном режиме. В случае обрыва проводов или непредвиденной помехи на дороге машина сможет без проблем объехать участок и отправиться дальше по маршруту. Автобус адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров.

Если новый транспорт успешно пройдет тест-драйв, правительство Хабаровского края при поддержке Минвостокразвития России закупит для краевой столицы три таких троллейбуса.

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