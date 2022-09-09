Жительницу Магадана оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2022 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Магаданской области выяснили, что 31-летняя жительница Магадана размещала в группах одной из популярных соцсетей сообщения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

- В отношении гражданки были составлены три протокола по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Женщину оштрафовали на 90 тысяч рублей - по 30 тысяч рублей за каждый факт дискредитации.

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