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Общество9 сентября 2022 1:47

Вакцинация против гриппа стартовала во всех городах Хабаровского края

Регион уже получил 280 тысяч доз вакцин
Александра ЯВИЩЕНКО
Вакцинация против гриппа стартовала во всех городах Хабаровского края

Вакцинация против гриппа стартовала во всех городах Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровский край накануне доставили 280 650 доз вакцин против гриппа для детей и взрослых. Их распределили по медицинским организациям региона. Поставить прививку можно в поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации. Препараты сочетаются с вакцинами от коронавируса. Обе прививки можно делать одновременно, но в разные предплечья.

- Для взрослых поступила вакцина «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», для детей подходит только второй препарат. При необходимости медики могут выехать на производства, чтобы сделать работникам прививки без отрыва от работы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Чтобы сформировать устойчивый иммунитет у жителей региона, планируется вакцинировать хотя бы 60% населения. Также медики рекомендуют поставить прививку от пневмококка, чтобы предотвратить развитие других болезней.

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