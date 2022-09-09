Вакцинация против гриппа стартовала во всех городах Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровский край накануне доставили 280 650 доз вакцин против гриппа для детей и взрослых. Их распределили по медицинским организациям региона. Поставить прививку можно в поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации. Препараты сочетаются с вакцинами от коронавируса. Обе прививки можно делать одновременно, но в разные предплечья.

- Для взрослых поступила вакцина «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», для детей подходит только второй препарат. При необходимости медики могут выехать на производства, чтобы сделать работникам прививки без отрыва от работы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Чтобы сформировать устойчивый иммунитет у жителей региона, планируется вакцинировать хотя бы 60% населения. Также медики рекомендуют поставить прививку от пневмококка, чтобы предотвратить развитие других болезней.

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