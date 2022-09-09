Хабаровский «Амур» обыграл «Металлург» в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Амур» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» во время матча, который прошел 8 сентября в Магнитогорске. Команде принимающей стороны немного не хватило, чтобы сравнять счет с нашими «тиграми». В «Металлурге» отличились Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Карри.
Хабаровская команда смогла забросить пять шайб за игру. Победу «Амуру» принесли Михал Йордан, Ярослав Лихачев, Вячеслав Грецкий и Иван Николишин, который дважды успешно атаковал ворота соперника.
По результатам игры наша команда вышла на второе место в Восточной конференции КХЛ, а противник занял четвертую строчку.
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