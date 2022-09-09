Жителя Хабаровска отправили в колонию за драку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районном суде местному жителю вынесли приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

- Суд установил, что обвиняемый находился на участке автомобильной дороги, расположенном в районе остановки общественного транспорта по улице Карла Маркса, и в ходе ссоры с потерпевшим нанес последнему удар кулаком, в связи с чем причинил вред здоровью потерпевшего, опасный для его жизни, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновному назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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