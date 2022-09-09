В Хабаровске открылся Фестиваль кино и театра «Амурская осень» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Хабаровске состоялось открытие Двадцатого фестиваля кино и театра «Амурская осень». Уже на протяжении нескольких лет этот фестиваль начинается именно в Хабаровском крае. В этом году первыми увидели спектакли фестиваля жители Комсомольска-на-Амуре, а накануне в Краевом академическом музыкальном театре прошел концерт и красная дорожка.

Жители края смогут посещать спектакли фестиваля до 19 сентября. В 2022 году фестиваль расширил свои границы - спектакли смогут посетить жители Амурска.

- Вот - первый звонок. Уже зовут на сцену, уже бабочки в животе, трепет, хочется идти выступать. И вот эта энергия, которая будет идти из зрительного зала, она сделает все вместо кофе, масок, вместо всего. Сегодня чисто общение со зрителем - это наш допинг, ну лично мой, - рассказала Алеса Качер, московская актриса.

На концерт приехала только первая команда фестиваля, а впереди еще пять спектаклей. В рамках фестиваля Хабаровск посетят такие актеры как Лиза Арзамасова, Александра Феклистова, Ирина Муравьева и другие.

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