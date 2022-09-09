Женщина из Магадана погибла после падения в шахту лифта на стройке

Женщина из Магадана погибла в Новосибирске, упав в шахту лифта Фото: nsk.kp.ru

Женщина, решившая уехать из Магадана, выбрала в качестве нового места жительства Новосибирск. Приехав, 61-летняя Татьяна Зинякова устроилась на работу маляром-штукатуром на стройку нового корпуса общежития НЭТИ. Она сразу вышла на смену, которая оказалась для нее первой и последней. 23 марта в здании на Карла Маркса, 33А она сорвалась в шахту лифта, отчего скончалась на месте.

По данным следствия, после трудоустройства Татьяна вместе с прорабом отправилась на осмотр места ее работы. Они договорились, что мужчина покажет стены, которые нужно штукатурить. Прораб ненадолго отошел, а когда вернулся, то не нашел женщину. Ее вещи лежали на месте, но хозяйки нигде не было. Поиски ничего не принесли, но уже вечером очевидцы нашли труп пропавшей в шахте лифта.

- Женщина упала в шахту лифта и получила множественные травмы. Она скончалась на месте. Проверка места происшествия показала, что на стройке было недостаточное освещение. Ограждений на нескольких этажах не было, - сказала Александра Федорова, помощник прокурора Ленинского района.

На 43-летнего прораба завели уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке, повлекших смерть человека. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривает Ленинский районный суд.

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