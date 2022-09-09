Молодые врачи и учителя Хабаровского края могут претендовать на меры господдержки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодым специалистам, работающим на Дальнем Востоке, построят 10 тысяч арендных квартир по низкой цене за съем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ВЭФ-2022.

- Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток, либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жилье. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов, - сказал Владимир Путин.

В Хабаровском крае уже действуют социальные меры для привлечения молодых педагогов и врачей. Так, устраиваясь на работу, учителя получают единовременное пособие в размере восьми окладов, и в течение первых трех лет работы им назначают повышающий коэффициент в размере 35%. Также дополнительные выплаты положены учителям, работающим в сельских школах. Специалистам, решившим учить детей из отдаленных территорий края, из регионального бюджета выделяют сберегательный капитал. Для медиков оказываются аналогичные меры поддержки. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медработникам полагаются выплаты от 500 тысяч до двух миллионов рублей. В рамках похожей программы - «Земский учитель» - педагогам выплачивают два миллиона рублей. Также медики и педагоги Хабаровского края могут купить квартиру с использованием «Дальневосточной ипотеки».

Также возможно представление компенсаций бизнесу за трудоустройство молодых специалистов - это поспособствует обеспечению предприятий Дальнего Востока квалифицированными сотрудниками. В Хабаровском крае уже действуют программы переподготовки кадров, обновляются колледжи и вузы и развивается система кластерного образования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.