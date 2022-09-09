Выжить любой ценой: жуткую ночь в темном лесу пережил грибник из Хабаровского края

Полицейские нашли пропавшего грибника в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жительница Солнечного района обратилась в полицию с просьбой найти ее 54-летнего знакомого. Она рассказала, что мужчина днем ранее отправился на тихую охоту в лес и не вернулся. Женщина также поделилась с правоохранителями мыслями о местоположении пропавшего. Назвала его приметы и продиктовала номер телефона.

На место отправился дежурный экипаж инспекторов ДПС - старший лейтенант полиции Сергей Макаров и лейтенант полиции Михаил Шевченко. Местность, где потерялся грибник, имеет сложный рельеф. Из-за этого там легко можно заблудиться. Полицейские включили проблесковые огни и громкоговоритель, чтобы мужчина мог услышать или увидеть их в лесу. Позже у потерявшегося появилась связь, и правоохранители направляли его по телефону в нужную сторону.

- Через четыре часа поисков потерявшийся Александр Косенко был найден в 20 километрах от поселка Солнечный. Ему не нужна была помощь медиков. Полицейские доставили его домой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На следующий день Александр пришел в отделение полиции и поблагодарил своих спасителей. Он рассказал, как ему пришлось ночевать в лесу. Было темно, холодно и страшно от того, что в любой момент могут нагрянуть дикие животные. Несмотря на большой опыт, грибник растерялся в лесу и пошел в противоположном от поселка направлении, еще больше уходя вглубь. Он нашел ориентир только после того, как патрульные включили сирену.

- Большое и душевное спасибо полицейским за спасение. Удачи в службе, и пусть все хорошо у них будет, - сказал Александр Косенко.

Сотрудников ДПС поощрили за хорошую работу.

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