Более 30 тысяч семей Хабаровского края получили выплату на ребенка от трех до семи лет

Более 30 тысяч семей Хабаровского края получили выплату на ребенка от 3 до 7 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году на эти цели из краевого бюджета выделили почти семь миллиардов рублей

С начала года уже 32 200 семей получили ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. В этом году на ее предоставление выделили 6,9 миллиарда рублей из бюджета края и уже направили около 4,5 миллиарда рублей. Выплата предоставляется, если доход семьи на одного человека меньше среднего прожиточного минимума в регионе - 18 558 рублей. Также имущество семьи, претендующей на предоставление выплаты, не должно превышать установленные критерии. Родители должны иметь доход или уважительную причину его отсутствия. При расчете также учитывают величину начисленной зарплаты без вычета налогов и взносов.

- В связи с изменением величины прожиточного минимума для детей с 1 июня 2022 года установлены следующие размеры: 10 222,5 рубля - базовый размер, 15 333,75 рубля - 75% величины прожиточного минимума для детей, 20 445 рублей - 100% величины прожиточного минимума для детей, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Оформить выплату на детей от трех до семи лет можно подать через портал оказания госуслуг или в МФЦ.

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