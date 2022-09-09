Городские пруды отремонтируют в Хабаровске в октябре

Городские пруды преобразятся в Хабаровске в октябре
Фото: Елена БЯНКИНА
11 августа подрядчик приступил к ремонту городских прудов. В этом году здесь будет сделан косметический ремонт зоны отдыха. Более масштабные работы планируют начать в 2023 году.
- На прудах будет выполнен ремонт бетонной поверхности парапета. Лестничные марши верхнего пруда выложат гранитной плиткой и приведут в порядок каскад. Также подрядчик отремонтирует бортовой камень и пандус. Запланированы работы по обустройству ливневок вдоль тротуара на верхнем пруду протяженностью 230 метров. Будут восстановлены постаменты фигур сказочных героев, переложена брусчатка, отремонтирована облицовка на фонтане «Одуванчик», окрашено кованое ограждение фонтана, - рассказали «КП» - Хабаровск» в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.
Срок окончания работ назначен на 20 октября.
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