В Хабаровске тестируют новый троллейбус с возможностью автономной работы Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

8 сентября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал и запустил в тестовом режиме новый троллейбус, собранный на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Следующие два месяца троллейбус с возможностью автономной работы будет возить пассажиров по маршруту №1 «Комсомольская площадь - Аэропорт».

- Посмотрим, как он проявит себя в нашем климате, будет ли его эксплуатация выгодна экономически. Но самое главное - понравится ли транспорт самим хабаровчанам. И только после этого решим вопрос о дальнейшем сотрудничестве с изготовителем, - рассказал Михаил Дегтярев.

Возможность автономной работы позволяет электротранспорту работать независимо от контактной сети - в случае ее обрыва или аварии троллейбус сможет объехать затор, отключившись от постоянного источника питания, и проехать самостоятельно около 20-40 километров. Также новый троллейбус оборудован под перемещение маломобильных людей.

Если по истечении тестового режима будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с изготовителем, городу выделят федеральную субсидию в размере 84 миллионов рублей на приобретение трех троллейбусов.

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