Охранная зона появилась вокруг природного памятника «Тисовая роща» в Амурске Фото: Правительство Хабаровского края

Памятник природы «Тисовая роща» получил свой статус в 1997 году. Он находится на северо-западе Амурска. Накануне губернатор края подписал указ об установлении охранной зоны вокруг достопримечательности. Это позволит снизить влияние человека на место произрастания реликтового тиса остроконечного. Это вечнозеленое дерево, включенное в Красные книги России и Хабаровского края, в Красный лист Международного союза охраны природы и в Международную конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения.

- Наш регион упорядочивает зоны с особенностями условий использования территорий. К ним относятся и участки вокруг природных памятников и парков. Такая работа проводится сейчас по всей России, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Отметим, что в 2021 году на территории региона было создано 12 охраняемых зон. В этом году работа продолжается. Сейчас рассматриваются природные достопримечательности в центральных и южных районах края.

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