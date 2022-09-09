Летнее тепло вернется в Хабаровск 10 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Субботний день обещает быть теплым и солнечным. После затяжных дождей и сильных ветров хабаровчане, наконец, смогут расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе. Синоптики не прогнозируют осадков на 10 сентября. Ветер будет умеренным - от 7 до 12 метров в секунду.

- Опасные метеорологические явления в Хабаровске не ожидаются. Возможно периодичное небольшое усиление ветра в течение дня, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ночью воздух остынет до 9-11 градусов. Днем потеплеет. Температура поднимется до +26, но на солнце будет казаться еще теплее.

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