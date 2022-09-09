Жители Хабаровского края смогут поболеть за учителей в новом телеконкурсе «Передача знаний» Фото: Олег УКЛАДОВ

Стартовала первая на российском телевидении профессиональная игра учителей «Передача знаний». Ее будут показывать по воскресеньям на федеральном телеканале. «Передача знаний» - это профессиональная игра учителей, которую Министерство просвещения РФ создало совместно с телеканалом. Следующий выпуск телезрители смогут увидеть в воскресенье 11 сентября.

В проекте участвуют команды учителей из разных регионов страны. Возглавляют команды финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021». Цель проекта - раскрыть разносторонность личности учителей.

- Передача позиционирует учителя как разностороннюю и яркую личность. Дополнительный плюс участия для педагога - это шанс пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться профессиональным опытом и получить консультацию министра просвещения России, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Проект стал одним из первых мероприятий, посвященных педагогам и учителям. Большая часть этих мероприятий пройдет в 2023 году, который объявлен Годом педагога и наставника.

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