Сергей Кравчук: Чиновникам нужно быть ближе к людям

Мэр Хабаровска призвал чиновников быть ближе к людям Фото: Администрация Хабаровска

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым органы власти должны завести официальные страницы в соцсетях. Постановление вступит в силу 1 декабря 2022 года. Ведомства будут использовать платформы «ВКонтакте» и «Одноклассники» для размещения свежей информации о своей работе. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на совещании, которое прошло 8 сентября, отметил удобство такой схемы работы. Жители города активно пользуются этими соцсетями, поэтому им будет удобно получать свежие новости оттуда.

- Кроме озвученных соцсетей многие ведомства завели каналы еще и в Telegram. Это позволяет постоянно держать связь с хабаровчанами, взаимодействовать по важным вопросам и быстро реагировать на их обращения. В этой работе нам помогает Центр управления регионом (ЦУР - прим. ред.) Хабаровского края, - сказал Сергей Кравчук.

Заммэра Денис Митрофанов напомнил, что в 2021 году была сформирована команда по внедрению Муниципального центра управления (МЦУ - прим. ред.) на основе разработок ЦУР. За время работы команды было обработано больше 9,5 тысячи обращений хабаровчан. Уже сейчас 28 ведомств зарегистрированы и ведут деятельность в соцсетях.

В ходе совещания участники определили план дальнейших действий, направленных на улучшение работы по взаимодействию с жителями краевой столицы.

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