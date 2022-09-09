В Хабаровском крае более 37 тысяч предпринимателей зарегистрированы как самозанятые

В Хабаровском крае более 37 тысяч предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе увеличивается число самозанятых - за этот год их численность выросла почти на 52% и составляет более 37 тысяч человек.

- Предпринимателей привлекает возможность легализовать свою деятельность, «выйти из тени», работать прозрачно и не бояться штрафов за незаконное предпринимательство, - рассказала Екатерина Чабан, директор ЦОУ «Мой бизнес».

Самозанятость чаще всего оформляют специалисты из сферы рекламы, IT, торговли, индустрии красоты и многие другие. В начале сентября на сайте «Мой бизнес» появился сервис «Ярмарка вакансий», на котором самозанятые могут разместить информацию о своих товарах или услугах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.