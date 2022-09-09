Михаил Дегтярев предложил ввести нулевой день на ВЭФ-2023 Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к президенту «Опоры России» Александру Калинину с предложением ввести «нулевой день» на ВЭФ-2023. Ожидается, что он будет посвящен рассмотрению вопросов, которые касаются работы малого и среднего бизнеса.

- Это позволит сконцентрировать внимание федеральных структур на проблемах развития предпринимательства на Дальнем Востоке, - сказал Михаил Дегтярев.

Также глава региона сообщил, что во время встречи с Александром Калининым было подписано партнерское соглашение о реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие края совместно с субъектами малого и среднего бизнеса.

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