В селах Хабаровского края идет капитальный ремонт теплотрасс Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Ильинка Хабаровского района идет капитальный ремонт тепломагистрали. Представители ЖКХ проверили, как проходят работы.

Все материалы, используемые при ремонте - отечественного производства, их поставляют из Хабаровска и Новосибирска. Тепловые сети обновляют во многих поселениях района - на эти цели выделено 17 миллионов рублей из краевого бюджета, в село Ильинка из них направили два миллиона. Уже отремонтировано 3,6 километра теплотрасс из запланированных четырех километров - работы идут с опережением графика.

В селах Хабаровского района также появляются современные котельные. Уже заменено более 2,5 километра теплосетей в Благодатном и Князе-Волконском.

- Сейчас активно идет процесс модернизации котельных. В этом году запущена новая котельная на экономичном топливе в селе Мирное. Система термороботов, регулирующих систему подачи и сгорания в разную погоду, а также контролирующих температуру, гораздо экологичнее. В селах Черная Речка и Гаровка-2 завершаются работы по запуску новых твердотопливных блочно-модульных роботизированных котельных, - рассказала Лариса Мицкая, заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при министерстве ЖКХ.

Подача тепла является приоритетной задачей в каждый отопительный сезон.

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