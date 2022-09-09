Аниматоры из Хабаровска создадут мультфильм про Невельского

В Хабаровске и раньше делали художественные проекты о Невельском Фото: Правительство Хабаровского края

Художники дальневосточной анимационной студии «Мечталет» начали рисовать мультфильм о жизни русского адмирала и исследователя Хабаровского края Геннадия Невельского. Из мультфильма хабаровчане смогут узнать об истории края.

На данный момент аниматоры разрабатывают персонажей мультфильма и пишут сценарий для него. Для создания мультфильма о великом исследователе выбрали стиль аниме. Планируется создать сериал из пяти серий по 20 минут каждая.

- Это своего рода репрезентация Дальнего Востока, в которую гармонично вплетем легенды народов Приамурья. Проект вдохновлен историческими фактами. Постараемся, ориентируясь на биографию Невельского, наиболее исторически точно раскрыть период жизни исследователя в Петербурге. Описание время странствий по Дальнему Востоку будет носить фэнтезийный характер, - рассказал Глеб Павленко, режиссер проекта.

К декабрю аниматоры планируют выпустить тизер мультфильма. В поддержку проекта проведут выставки в сочетании с творческими встречами, которые «Мечталет» устроит совместно с приморским коллективом Hero4Hero. Этот коллектив создал проект «Невельской: плоды воображения», в который вошел графический роман и серия мероприятий с применением технологий дополненной реальности.

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