Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал ряд соглашений на сумму 180 миллиардов рублей Фото: Денис БОЛЬШИХ

Подошел к концу Восточный экономический форум, в котором приняла участия делегация во главе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В рамках форума было заключено несколько соглашений, нацеленных на развитие Хабаровского края.

Так, губернатор заключил соглашения о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф», «Сбербанком», банком ВТБ и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Также форум положил начало долгосрочному взаимодействию с «Газпромбанком» и портом Эльга. Было подписано многостороннее соглашение между правительством края, Министерством транспорта РФ, «РЖД» и компанией «ФинИнвест» о создании транспортно-логистического центра на территории опережающего развития «Хабаровск». Общая сумма подписанных документов о сотрудничестве - 180 миллиардов рублей.

Целью форума в этом году было содействие ускоренному развитию дальневосточной экономики и расширению сотрудничества стран АТР.

- Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 триллиона рублей - это тоже рекорд, - сказал Юрий Трутнев, представитель президента РФ в ДФО.

В рамках форума прошло более ста мероприятий, результаты которых предоставили президенту РФ. Он поддержал большую часть решений, принятых на площадках форума.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.