Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «ОПОРА РОССИИ» Фото: Михаил КОРОБИЦЫН

На ВЭФ-2022 состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина. Они обсудили перспективные направления сотрудничества по поддержке бизнеса в крае. Особое внимание уделили социальному, молодежному и женскому бизнесу.

- Предлагаю совместно проработать вопрос проведения «нулевого дня» Восточного экономического форума, посвященного вопросам малого и среднего бизнеса, в Хабаровске. Это позволит сконцентрировать внимание федеральных структур на проблемах развития предпринимательства на Дальнем Востоке, - сказал Михаил Дегтярев.

Встреча завершилась подписанием партнерского соглашения. Стороны будут работать над социально-экономическим развитием края с привлечением малого и среднего бизнеса и оказания им господдержки, а также над совершенствованием законодательства, затрагивающего вопросы ведения бизнеса в Хабаровском крае.

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