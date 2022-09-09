На Центральном рынке в Хабаровске разгорелся пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 сентября в пожарно-спасательную службу Хабаровска поступило сообщение о пожаре на Льва Толстого, 19. На место возгорания выехали пожарные подразделения по повышенному рангу.

Горели полки с товаром на складе на цокольном этаже Центрального рынка. Пожарные потушили возгорание площадью 10 квадратных метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пожар быстро локализовали и ликвидировали. Пострадавших от возгорания нет.

- В тушении возгорания и ликвидации его последствий участвовали 35 человек личного состава и 10 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС проведут проверку по определению причин возгорания.

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