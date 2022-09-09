Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил переселенцев из Мариуполя с рождением двойни Фото: администрация Хабаровска

Евгений Турчак вместе с беременной женой Екатериной и дочерью Сашей приехали в Хабаровск из ДНР в апреле. В конце августа в семье родились двойняшки - Ульяна и Егор. Сейчас семья живет в пункте временного размещения. До декрета Екатерина работала в библиотеке Индустриального района. Евгению предложили выучиться на помощника машиниста - сейчас мужчина проходит курсы и планирует выйти на новую работу в декабре. На данный момент семье помогает комитет по управлению Индустриальным районом.

- Теперь вы - большая дружная семья. Это самое главное. Вам пришлось испытать немало, зато впереди - долгая счастливая жизнь. Многодетным семьям Хабаровска уделяется особе внимание, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр подарил молодым родителям набор с детской одеждой и другими необходимыми на первое время вещами - сейчас такие дарят всем молодым матерям в крае. Сегодня муж и жена получили российские паспорта и теперь могут оформить все необходимые льготы. В ближайшее время будет решаться вопрос о предоставлении переселенцам жилья - семья планирует остаться жить в Хабаровске.

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