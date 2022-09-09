Региональный оператор ликвидировал первую несанкционированную свалку в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Представители краевого минЖКХ, регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и главного контрольного управления правительства края посетили Балтийскую, 83, где была ликвидирована первая несанкционированная свалка. Несмотря на неоднократные обращения в ведомства об этой свалке, место не убирали долгие годы. Однако благодаря изменениям в области обращения с ТКО там наконец воцарился порядок.

- На совместном объезде этот факт подтвердился. В адрес собственника участка было направлено уведомление о необходимости ликвидации данной свалки. По истечении установленного законом срока в 30 дней отходы не вывезли, поэтому регоператор своими силами выполнил эту работу, - рассказала Дарья Касьянова, начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО министерства ЖКХ.

Из краевого бюджета администрации Хабаровска выделили 30 миллионов рублей на закупку около 1 300 евроконтейнеров. В первую очередь их разместят в наиболее проблемных зонах - частных секторах. Разместить все контейнеры планируют до конца года.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами должна решить проблему несанкционированных свалок в Хабаровске. В рамках нацпроекта «Экология» в регионах улучшат систему сбора отходов и будут сортировать большую их часть. Также планируется строительство мусороперерабатывающих комплексов, которые положат начало работе новой системы обращения с отходами - это должно благоприятно повлиять на исправление экологической ситуации.

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