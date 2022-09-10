В Хабаровске появится школа на 1,1 тысячу мест в микрорайоне «Строитель» Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 сентября на месте строительства новой школы в Хабаровске побывали представители краевого правительства и застройщика. Они осмотрели площадку и обсудили ход возведения объекта. Территория, где появится новое учебное заведение на 1,1 тысячу мест, имеет сложный рельеф почвы. Поэтому было принято делать основание школы из бетонных плит. Заливать фундамент начнут через неделю.

Школа в микрорайоне «Строитель» необходима, так как здесь проживают больше 15 тысяч человек, а расположенные рядом учреждения уже загружены.

Напомним, что в Хабаровске и в его окрестностях будет построено еще четыре школы. Их строительство будет осуществляться при финансировании государства и частных инвесторов.

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