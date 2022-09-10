Набивая карманы: управляющий магазином «заработал премию» и условный срок в ЕАО

Суд вынес приговор руководителю магазина, присвоившему почти полмиллиона рублей в ЕАО Фото: Прокуратура ЕАО

Предприимчивый руководитель магазина одной из крупных торговых сетей в Облученском районе стал фигурантом уголовного дела после того, как попался на махинациях. Он незаконно проводил кассовые операции втайне от других работников и начальства.

Пользуясь служебным положением, мужчина от имени фирмы оформлял возврат товаров. Сначала он писал фейковые заявления от имени покупателей, сам же рассматривал их, выписывал расходно-кассовые ордеры на разные суммы. Это позволяло ему брать деньги из кассы, чтобы «отдать их клиентам, недовольным покупкой». На самом деле средства управляющий забирал себе.

- Ущерб магазину составил 475 тысяч рублей. Обнаруженная недостача стала причиной обращения в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и мошенничестве должностным лицом в крупном размере. Они задержали подозреваемого и начали расследование. В ходе следствия он признал свою вину, раскаялся и частично возместил ущерб, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Прокуратура также направила иск в суд о возмещении ущерба потерпевшей стороне.

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