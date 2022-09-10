Украл два велосипеда, газонокосилку и… : в Вяземском раскрыта тайна исчезновения бидона из гаража

В Вяземском раскрыта тайна исчезновения бидона из гаража Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась жительница Вяземского, заявив, что ее гараж ограбили. Женщина спала, когда неизвестный проник на территорию ее частного дома, зашел в бокс, откуда забрал два велосипеда, газонокосилку и алюминиевый бидон. По словам хозяйки этих вещей, ущерб составил 22 тысячи рублей.

Правоохранители приступили к расследованию. Следы вывели их на 41-летнего жителя города. Мужчина раньше уже был судим и не раз. С его слов, он проходил ночью мимо частного дома и увидел, что дверь гаража была приоткрыта. Недолго думая, он зашел внутрь, осмотрелся и забрал ценное имущество. Возвращаясь с места преступления, он продал один из велосипедов случайным прохожим, а деньги потратил на выпивку. Остальное «добро» он оставил себе.

- Полицейские нашли украденные вещи и вернули их владелице, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о краже. На время следственных действий с мужчины взяли подписку о невыезде. В случае доказательства вины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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