Хабаровчане вспомнят 2000-е на выставке «Нас не догонят» Фото: Иван МАКЕЕВ

Вспомнить яркие моменты 2000-х годов предлагают хабаровчанам организаторы выставки «Нас не догонят». Она проходит в музее «Мир говорящих машин». Экспонаты были переданы самими жителями города. Здесь можно увидеть технику, популярную в начале тысячелетия, постеры поп-исполнителей, кассеты и DVD-диски.

Каждый предмет на выставке имеет свою историю. Многие вещи напомнят поколению нулевых о том, как сильно поменялось все вокруг за последние 20 лет.

11 сентября в 17:00 для посетителей устроят вечер каверов. Во дворе музея прозвучат хиты тех годов в исполнении хабаровских музыкантов. Местные таланты споют песни Бритни Спирс, групп «Мумий Тролль» и «Город 312».

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