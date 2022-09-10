Гребень паводка смещается вниз по течению Амура в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень паводка смещается по Амуру в сторону лимана. Сейчас он проходит Комсомольский район между Нижнетамбовским и Циммермановкой. В районе этих населенных фиксируется небольшое колебание воды, а выше по течению реки ее уровень стабильно снижается.

- 10 сентября уровень воды в Амуре составляет 285 сантиметров, что на 16 сантиметров меньше, чем в пятницу. У Комсомольска вода опустилась на семь сантиметров, остановившись на отметке 5,63 метра. В Хабаровском крае остаются затопленными 20 частных домов, 35 дачных и 13 земельных участков, 15 дорог внутри поселков и три участка между населенными пунктами, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все подтопленные территории находятся в пяти муниципальных образованиях региона: в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском и Ульчском районах.

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