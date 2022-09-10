Правительство Хабаровского края предложило КНР перевозить грузы через регион Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
Власти Хабаровского края предложили Китаю перевозить их внутренние грузы между северными и южными провинциями через нашу территорию по воде. Сейчас страна-партнер осуществляет перевозки по материковой части внутри страны. Но этот способ выходит более затратным как в финансовом плане, так и по времени.
По словам губернатора, новый маршрут будет проходить через Амур, а после – по морю. Китайская сторона заинтересовалась предложением.
На ВЭФ-2022 губернатор Хабаровского края также договорился о сотрудничестве с КНДР и Индией. Со стороны Северной Кореи это будет поддержка заявки российских бизнесменов на получение рабочей силы из республики. А сотрудничество с Индией будет основано на развитии фармацевтической отрасли.
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