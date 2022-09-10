Мороженое с кальмарами, водорослями и грибами появится в Хабаровском крае

Морожено с кальмарами, водорослями и грибами появится в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках импортозамещения в Хабаровском крае расширяют производство оригинальной продукции. Совсем скоро в регионе появятся необычные сорта хлеба, мороженого и напитки. Все это станет возможным благодаря поддержке правительства края. Раньше ее предоставляли только производителям хлеба, но теперь программу решили расширить.

- Меры поддержки коснуться модернизации производственного оборудования. Это позволит ускорить процесс импортозамещения, повысить производительность продукции и улучшить конкурентоспособность наших предпринимателей, - сказала Татьяна Горнастаева, представитель краевого минсельхоза.

В регионе уже есть успешные примеры. Бизнесмен Илья Амирханов, который владеет производством мороженого, заменил сухое молоко сырым от местных фермеров. На заводе производится около 30 сортов десерта в объеме около 500 тонн в год. Самая необычная продукция – с беконом, имбирем, овощами, грибами, ламинарией, соком пихты, кальмаром. Предприниматель также планирует запустить производство мороженого с клеточным соком лимонника.

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