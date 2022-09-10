Второй двор открыли после ремонта по национальной программе в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Благоустроенный двор открыли в поселке Чегдомын на Парковой, 13. Работы по ремонту подрядчик ООО «Строй-Альянс» закончил на три недели раньше установленного срока. Стоимость объекта составила 6,7 миллионов рублей. Во дворе установили лавочки, урны, качели, спортивные тренажеры. Территорию поделили на несколько зон: игровую для детей, спортивную и площадку для спокойного отдыха.

- В зоне для игры и занятий спортом сделали мягкое покрытие. Все оборудование соответствует требованиям безопасности, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Также в поселке будут обустроен еще два двора по улицам 60 лет Октября, 5 и Заводская, 19. Напомним, что первый двор, отремонтированный в рамках национальной программы, был сдан в Комсомольске. Всего в регионе отремонтируют 160 территорий до 1 декабря.

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