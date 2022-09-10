Налетчики в городе: двое мужчин избили и ограбили хабаровчанина посреди дня

Полицейские задержали двух подозреваемых в уличном грабеже в Хабаровске Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Индустриального района обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, посреди дня к нему подошли двое, и завязали разговор. В какой-то момент они начали требовать деньги и ценные вещи. Когда хабаровчанин отказался идти у них на поводу, налетчики избили его и забрали смартфон. Ущерб был оценен в 70 тысяч рублей.

- Пострадавший запомнил приметы грабителей, благодаря чему удалось быстро найти и задержать подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Патрульные нашли двух мужчин, подходящих под ориентировку. Когда подозреваемые попытались убежать, стало ясно – это те, кого разыскивают полицейские. Их поймали и доставили в отделение полиции. Оказалось, что один из фигурантов - 29-летний ранее не раз судимый житель краевой столицы. Он привлекался к ответственности за грабежи, угоны и кражи. Он вышел из колонии в июне. Второй задержанный – мужчина 33 лет. Больше десятка лет назад он был уличен в грабеже и также привлекался по уголовному делу.

Украденный смартфон был продан случайному прохожему. За совершенное преступление мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Из заключили под стражу до вынесения приговора.

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