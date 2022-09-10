Автомобиль провалился в яму на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: @moygorod_khv Фото: Социальные сети

Утром 10 сентября на Павла Морозова из под колес «Хундай Соларис» в буквальном смысле ушел асфальт. Машина провалилась в яму, которая образовалась за мгновение. Грунт под дорожным покрытием размыло и оно не выдержало веса легковушки.

- На Павла Морозова от Радищева до 65-летия Победы временно ограничено движение транспорта по крайней левой полосе по направлению от центра города в сторону Южного микрорайона, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

По словам очевидцев, иномарку уже достали из образовавшейся ловушки. Сотрудники автоинспекции просят водителей соблюдать осторожность при проезде этого участка и соблюдать скоростное ограничение

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