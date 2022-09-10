Мэр вручил знаки отличия сотрудникам администрации Хабаровска по итогам сдачи норм ГТО
Фото: Администрация Хабаровска
Знаки отличия по итогам сдачи норм ГТО вручил Сергей Кравчук сотрудникам городской администрации. Золотые награды по результатам прошлого года получили четыре человека: Мария Иванникова из комитета по управлению Железнодорожным районом, Денис Коваленко из администрации Кировского района, Анна Муравьева - замначальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления Делами, Роман Брюханов - заммэра, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом. Серебряный знак отличия получила Ольга Умрилова - консультант управления кадров и муниципальной службы, бронзу мэр вручил Марии Паночевной, консультанту управления кадров и муниципальной службы.
- Я рад, что сотрудники мэрии становятся примером здорового и активного образа жизни для остальных. Администрация в свою очередь продолжит совершенствовать спортивную инфраструктуру в городе, - сказал Сергей Кравчук.
К сентябрю 2022 года нормы ГТО сдали 38 работников администрации, из них двое – претенденты на награду.
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