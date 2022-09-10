Дорожники засыпали яму на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Утром 10 сентября на Павла Морозова образовалась очередная яма. Грунт под асфальтом размыло, из-за чего дорожное покрытие рухнуло под весом проезжающей легковушки. Не повезло владельцу «Хундай Соларис». Автомобиль влетел в провал передним колесом и застрял. Правда, машину быстро вытащили из ловушки.

- Из-за аварийной ситуации часть дороги от Радищева до 65-летия Победы временно перекрыли, - сказали тогда в УГИБДД по Хабаровску.

На место прибыли работники дорожной службы и быстро засыпали яму. Сейчас проезд по Павла Морозова уже открыт. В мэрии Хабаровска поблагодарили подписчиков за быстрое оповещение о провале на дороге.

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