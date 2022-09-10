Пожар произошел в пятиэтажке на улице Аэродромной в Хабаровске 10 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября примерно в 11:50 очевидцы вызвали пожарных по адресу Аэродромная, 92. Они рассказали, что из окна квартиры идет густой дым. На вызов прибыли 11 сотрудников МЧС. К этому времени огонь успел охватить 10 квадратных метров площади.

- По лестнице были быстро эвакуированы 10 жильцов дома. Трое из них – дети, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 12:24 огонь удалось локализовать, а к 13:20 – полностью потушить. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.