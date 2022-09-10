Погода в Хабаровске 11 сентября: воскресенье будет жарким Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске 11 сентября ожидается до 30 градусов тепла днем и до +15 ночью. После прохождения тайфуна в регионе установилась по-летнему жаркая погода. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В южных районах края также будет жарко. В светлое время суток от +25 до +30, а после заката от +11 до +16. Осадков не ожидается, а скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду.

В центральных районах – без осадков. Только в Верхнебуреинском ожидается небольшой дождь. Днем от +21 до +28, ночью от +5 до +16. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется днем до +23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +15 и ниже. Ветер северный, северо-западный 6-14 метров в секунду.

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