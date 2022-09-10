400 человек за сутки заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Распространение коронавируса в Хабаровском крае продолжает набирать обороты. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 400 человек, а 31 заболевший был доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— В крае вылечили еще 386 человек от коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 209 099 человек. На лечении с COVID-19 находится 2842 пациента, 179 стационарно, 2663 амбулаторно, — рассказали в ведомстве.

Летальных исходов болезни за 24 часа не зарегистрировано. Привито от коронавирусной инфекции 749 705 человек, полностью завершили вакцинацию 677 354 человека. Ревакцинированы 169 605 жителей.

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