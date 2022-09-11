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Общество11 сентября 2022 1:12

Первую осеннюю кету заметили в водах среднего амура в Хабаровском крае

Представители коренных народов снова смогут добывать ценную рыбу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Первую осеннюю кету заметили в водах среднего амура в Хабаровском крае. Фото: @degtyarev_info

Первую осеннюю кету заметили в водах среднего амура в Хабаровском крае. Фото: @degtyarev_info

В водах среднего Амура появилась первая осенняя кета. Местные рыбаки среди представителей коренных народов довольны уловом. Об этом сообщила Любовь Одзял, президент ассоциации КМНС Хабаровского края.

— Дошли лососевые гонцы в Нанайский район, остатки того первого хода, который, строго говоря, нельзя назвать ходом, в низовьях его и не заметили. Но впервые за два года люди едят кету, — сказала она.

Ранее представители коренных этносов очень переживали, что лишились рыбы, которая составляла всегда основу их рациона. В этих местах рыбная ловля имеет принципиальное значение.

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