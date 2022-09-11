Амурский паводок дошел до Ульчского района Хабаровского края
Фото: Андрей МАЛАХОВ
В Хабаровском крае продолжается прохождение амурского паводка. Большая вода добралась до Ульчского района, а тем временем в регионе без света остаются два населенных пункта в Комсомольском и Нанайском районах. Об этом сообщили в региональном МЧС.
— Гребень в настоящий момент находится между населенными пунктами Циммермановка и Мариинское. Здесь отмечаются слабые колебания уровня воды и незначительные подъемы. Выше по течению отмечается стабильный спад уровня воды, — рассказали в ведомстве.
В целом в Хабаровском крае паводковая обстановка сейчас без изменений.
КОНКРЕТНО В Хабаровском крае в настоящий момент подтоплены:
20 приусадебных и 35 дачных участков;
13 земельных участков;
15 участков внутрипоселковых;
3 участка межпоселковых дорог.
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