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Происшествия11 сентября 2022 4:31

Амурский паводок дошел до Ульчского района Хабаровского края

Два населенных пункта пока остаются без электроэнергии
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Амурский паводок дошел до Ульчского района Хабаровского края

Амурский паводок дошел до Ульчского района Хабаровского края

Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Хабаровском крае продолжается прохождение амурского паводка. Большая вода добралась до Ульчского района, а тем временем в регионе без света остаются два населенных пункта в Комсомольском и Нанайском районах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— Гребень в настоящий момент находится между населенными пунктами Циммермановка и Мариинское. Здесь отмечаются слабые колебания уровня воды и незначительные подъемы. Выше по течению отмечается стабильный спад уровня воды, — рассказали в ведомстве.

В целом в Хабаровском крае паводковая обстановка сейчас без изменений.

КОНКРЕТНО В Хабаровском крае в настоящий момент подтоплены:

20 приусадебных и 35 дачных участков;

13 земельных участков;

15 участков внутрипоселковых;

3 участка межпоселковых дорог.

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